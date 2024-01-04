Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру может покинуть Европу, но решение не принято

04 Января 2024 • 18:06 Комментировать

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может сменить клубную прописку по завершению нынешнего сезона. В печатном выпуске La Gazzetta dello Sport сообщается о том, что Жиру ещё не принял решение по будущему. При этом «россонери» переговоры о продлении контракта с 37-летним французом пока не начинали.

По данным источника, Жиру соблазняет вариант с переездом в МЛС, однако окончательное решение футболист примет в апреле-мае. Ожидается, что летом «Милан» подпишет нового нападающего, что повлияет на положение Жиру в команде.

В сезоне 2023/2024 Оливье Жиру провёл 21 матч, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру МЛС трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
18:11 · Италия. Серия А
​Из «Ромы» уходит директор
18:06 · Италия. Серия А
​Жиру может покинуть Европу, но решение не принято
14:34 · Италия. Серия А
«Интер» объявит о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом в течение двух недель
14:01 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас»
13:54 · Италия. Серия А
Мхитарян рассказал, у кого из его бывших тренеров был самый сложный характер
12:56 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне покинет «Наполи» только при одном условии
12:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Йылдызу
11:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» не планирует продавать Кайо Жорже зимой
06:12 · Италия. Кубок
​«Будь осторожен с этой «Аталантой» - де Кетеларе предупреждает «Милан»
05:57 · Италия. Серия А
​Загребское «Динамо» хочет Брекало
04:04 · Италия. Серия А
Илинг может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А
03:27 · Италия. Серия А
Рабио: «Верим в титул теперь ещё больше»
03:09 · Италия. Серия А
​«Торино» продлил контракты с двумя игроками
02:33 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал слухи о сборной Бразилии
02:21 · Италия. Серия А
«Милан» готов расстаться с Пиоли только ради одного тренера слухи
Все новости
Рекомендуем