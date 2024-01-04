​Жиру может покинуть Европу, но решение не принято

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может сменить клубную прописку по завершению нынешнего сезона. В печатном выпуске La Gazzetta dello Sport сообщается о том, что Жиру ещё не принял решение по будущему. При этом «россонери» переговоры о продлении контракта с 37-летним французом пока не начинали.

По данным источника, Жиру соблазняет вариант с переездом в МЛС, однако окончательное решение футболист примет в апреле-мае. Ожидается, что летом «Милан» подпишет нового нападающего, что повлияет на положение Жиру в команде.

В сезоне 2023/2024 Оливье Жиру провёл 21 матч, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.