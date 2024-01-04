«Интер» объявит о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом в течение двух недель

Миланский «Интер» определился, когда планирует объявить о продлении контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят выпустить официальное объявление в течение последующих двух недель.

Ранее отмечалось, что Лаутаро подпишет с «Интером» новый контракт сроком до 2028 года. Аргентинец с радостью согласился продлить соглашение с командой Симоне Индзаги, хотя услугами нападающего до сих пор интересуются клубы из зарубежных чемпионатов.

26-летний Мартинес в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Нападающий отметился 15 голами и 2 ассистами в 16 матчах чемпионата.