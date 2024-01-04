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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявит о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом в течение двух недель

04 Января 2024 • 14:34 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
1 1.17 X 7.30 2 16.00
06.01 14:30

Миланский «Интер» определился, когда планирует объявить о продлении контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят выпустить официальное объявление в течение последующих двух недель.

Ранее отмечалось, что Лаутаро подпишет с «Интером» новый контракт сроком до 2028 года. Аргентинец с радостью согласился продлить соглашение с командой Симоне Индзаги, хотя услугами нападающего до сих пор интересуются клубы из зарубежных чемпионатов.

26-летний Мартинес в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Нападающий отметился 15 голами и 2 ассистами в 16 матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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