Мхитарян: «Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Первый поединок между командами состоится 20 февраля в Милане, а ответный – 13 марта в Мадриде.

«Мы хотели избежать встречи с «Атлетико», но они тоже хотели избежать нас. Это будет тяжёлый вызов. Я ожидаю, что в матче будет много тактики», – сказал Мхитарян в интервью с La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Интер» дошёл до финала, где минимально уступил «Манчестер Сити» (0:1) в Стамбуле. Мхитарян пропустил решающий поединок с «горожанами» из-за травмы.