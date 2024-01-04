Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, у кого из его бывших тренеров был самый сложный характер. Армянин назвал Жозе Моуринью, под руководством которого работал сначала в «Манчестер Юнайтед», а затем в «Роме».

«Я многому научился у Мирчи Луческу, а затем у Жозе Моуринью. Он был самым сложным тренером в моей карьере, но обладал менталитетом победителя. Юрген Клопп в «Боруссии» Дортмунд был словно психологом. Однажды мы поспорили на 50 евро, что я забью 7 голов из 10 ударов на тренировке. Я не смог этого сделать, поэтому мне пришлось заплатить. В следующем матче я оформил дубль в ворота «Айнтрахта», после чего попросил у Клоппа вернуть деньги. С тех пор мы не заключали никаких пари», – сказал Мхитарян в беседе с La Gazzetta dello Sport.