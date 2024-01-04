Джованни Симеоне покинет «Наполи» только при одном условии

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может сменить клубную прописку в этом месяце. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, если чемпионы Италии получат достойное предложение, руководство не будет стоять на пути у 28-летнего аргентинца.

Источник сообщает, что у Симеоне хорошие отношения с руководством «Наполи», но нападающий недоволен количеством игровой практики. В этом сезоне Джованни отыграл всего 261 минуту за «партенопеи» в Серии А, где отметился одним забитым голом.

Напомним, Симеоне в прошлом сезоне помог «Наполи» выиграть Серию А, будучи запасным форвардом. «Трансфермаркт» оценивает аргентинца в 13 миллионов евро.