«Ювентус» принял решение по Йылдызу

Туринский «Ювентус» принял решение насчёт будущего Кенана Йылдыза, который вышел в стартовом составе в последних двух турах Серии А. По информации от журналиста Мирко ди Натале, «старая синьора» пока не планирует продавать талантливого турецкого нападающего

В прессе до недавних пор ходили слухи о возможном уходе 18-летнего Йылдыза из «Ювентуса», но ситуация изменилась после того, как игрок дважды подряд вышел в стартовом составе своей команды в Серии А.

Напомним, когда Йылдыз дебютировал в стартовом составе «Ювентуса» в чемпионате, игрок отметился первым голом за команду, поразив ворота «Фрозиноне». В «старую синьору» Кенан перебрался из «Баварии» летом 2022 года.