«Ювентус» не планирует продавать Кайо Жорже зимой

21-летний нападающий туринского «Ювентуса» Кайо Жорже в ближайшее время не покинет «старую синьору» на постоянной основе. По информации от журналиста Мирко ди Натале, команда Массимилиано Аллегри пока не планирует продавать молодого бразильца.

Напомним, нынешний сезон Жорже проводит на правах аренды за «Фрозиноне». Ранее Кайо интересовались другие середняки итальянской Серии А и испанской Ла Лиги. Также к бразильцу проявляли интерес в России.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Жорже отметился всего одним забитым голом в 9 матчах. В сезоне-2021/22 бразилец успел провести в Серии А 9 матчей за «Ювентус», но не отметился в этих играх ни одним результативным действием.