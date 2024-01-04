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Чемпионат Италии. Серия А

Илинг может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

04 Января 2024 • 04:04 Комментировать
Фрозиноне
...
Монца
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06.01 17:00

Вингер «Ювентуса» Самуэль Илинг попал в сферу интересов «Монцы».

Уход 20-летнего игрока в январское трансферное окно считается весьма вероятным, а в числе претендентов на него фигурировали английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». По заявлениям инсайдера Николо Скиры, конкуренцию представителям Английской премьер-лиги может составить «Монца», уже обозначившая интерес к молодому англичанину.

Самуэль Илинг принял участие в восьми матчах нынешнего розыгрыша Серии А за команду Массимилиано Аллегри, записав на свой счёт один результативный пас. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

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