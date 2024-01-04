Илинг может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

Вингер «Ювентуса» Самуэль Илинг попал в сферу интересов «Монцы».

Уход 20-летнего игрока в январское трансферное окно считается весьма вероятным, а в числе претендентов на него фигурировали английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». По заявлениям инсайдера Николо Скиры, конкуренцию представителям Английской премьер-лиги может составить «Монца», уже обозначившая интерес к молодому англичанину.

Самуэль Илинг принял участие в восьми матчах нынешнего розыгрыша Серии А за команду Массимилиано Аллегри, записав на свой счёт один результативный пас. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 млн евро.