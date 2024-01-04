Рабио: «Верим в титул теперь ещё больше»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» благодаря голу Адриена Рабио обыграл «Рому» и на два очка сократил отставание от миланского «Интера» в турнирной таблице чемпионата. Французский полузащитник теперь еще больше уверен в том, что его клуб способен выиграть чемпионский титул:

- Победа над «Ромой» была очень важна, мы ведь уже знали, что «Интер» потерял очки, и для нас было важно выиграть. И сейчас мы еще большее верим в возможность выиграть Скудетто. Это наша цель. Но впереди еще длинный путь, - цитирует слова французского футболиста pianetamilan.it.