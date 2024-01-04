​«Торино» продлил контракты с двумя игроками

Итальянский «Торино» объявил о продлении контрактов сразу с двумя игроками. Во-первых, речь идет о польском полузащитнике Кароле Линетты, его соглашение подписано до лета 2025 года. В «Торино» он выступает с августа 2020 года.

Второй игрок, контракт с которым также продлен до 2025 года - это албанский косовар из непризнанного Косово, Мергим Войвода. Любопытно, что и он выступает в клубе с августа 2020 года - в подобном продлении контрактов просматривается определенная цикличность.

О таких новостях из стана «гранатовых» сообщило итальянское новостное агентство ITASportPress.