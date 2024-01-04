Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Торино» продлил контракты с двумя игроками

04 Января 2024 • 03:09 Комментировать

Итальянский «Торино» объявил о продлении контрактов сразу с двумя игроками. Во-первых, речь идет о польском полузащитнике Кароле Линетты, его соглашение подписано до лета 2025 года. В «Торино» он выступает с августа 2020 года.

Второй игрок, контракт с которым также продлен до 2025 года - это албанский косовар из непризнанного Косово, Мергим Войвода. Любопытно, что и он выступает в клубе с августа 2020 года - в подобном продлении контрактов просматривается определенная цикличность.

О таких новостях из стана «гранатовых» сообщило итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Кароль Линетта Кароль Линетти Мергим Войвода ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 6
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 5
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
03:09 · Италия. Серия А
​«Торино» продлил контракты с двумя игроками
02:33 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал слухи о сборной Бразилии
02:21 · Италия. Серия А
«Милан» готов расстаться с Пиоли только ради одного тренера слухи
01:20 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» назвала ценник Скальвини, на которого претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед» слухи
00:56 · Италия. Кубок
«Рома» едва не вылетела из Кубка после игры с «Кремонезе», но успела перевернуть матч
03 Января
21:58 · Италия. Кубок
Гол и пас Алексея Миранчука помогли «Аталанте» пройти «Сассуоло» в Кубке 1
21:36 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 2
21:28 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сассуоло»
21:02 · Германия. Бундеслига
«Баварии» интересен защитник «Милана» слухи
20:31 · Италия. Кубок
Миранчук помог «Аталанте» забить «Сассуоло»
19:41 · Италия. Кубок
​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Сассуоло»
19:02 · Англия. Премьер-лига
Ещё один гранд интересуется форвардом, который не нужен Эмери слухи
18:50 · Италия. Кубок
​Аллегри оценил значимость Кубка Италии
18:47 · Италия. Кубок
​Аллегри назвал игроков, которых точно выпустит на кубковый матч
18:42 · Италия. Серия А
​Аллегри ответил на вопрос о трансферах
Все новости
Рекомендуем