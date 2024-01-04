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Моуринью прокомментировал слухи о сборной Бразилии

04 Января 2024 • 02:33 Комментировать
Рома
...
Аталанта
07.01 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в очередной раз высказался о своём будущем.

Контракт португальца с римским клубом истекает в июне, а продление договора, как известно, пока не обсуждается. Недавно в прессе появилась информация о возможном назначении Моуринью на пост рулевого сборной Бразилии.

«Я не знаю, правда ли это, ведь никто из сборной Бразилии со мной не связывался. Я уже сказал своему агенту, что не буду вести переговоры с другими работодателями, пока моё будущее в «Роме» не определится. Того же я жду и от клуба – не думаю, что владельцы общаются с другими тренерами у меня за спиной. Мы доверяем друг другу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии ещё теги

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