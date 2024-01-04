«Милан» видит лишь одного достойного преемника для Стефано Пиоли.

По ходу текущего сезона в СМИ неоднократно сообщали о возможном увольнении Пиоли, однако руководство «россонери» не намерено отправлять рулевого в отставку до завершения кампании. Кроме того, согласно сведениям Sportitalia, летом в «Милане» будут готовы расстаться с нынешним наставником лишь в том случае, если удастся договориться с Антонио Конте. Все остальные кандидаты либо недоступны, либо не убеждают боссов клуба.

Антонио Конте остаётся безработным с марта 2023 года – тогда он покинул лондонский «Тоттенхэм».