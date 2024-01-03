​Аллегри ответил на вопрос о трансферах

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ходе пресс-конференции получил вопрос о возможном усилении состава в зимнее трансферное окно.

«Трансферы? Директора следят за рынком, а нам нужно просто сосредотачиваться на повседневной работе. Погба и Фаджоли недоступны уже четыре или пять месяцев, но команда все равно прогрессирует. Нам нужно продолжать в том же духе», - сказал Аллегри журналистам.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт всего лишь на два зачётных балла.