​Аллегри вынес вердикт по будущему Миретти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался на тему будущего полузащитника Фабио Миретти.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 20-летний Миретти в зимнее трансферное окно может уехать в аренду.

«Я очень доволен Миретти. На протяжении последних полутора лет он играл регулярно. Он забил важный гол во Флоренции и будет дальше прогрессировать. Он останется в «Ювентусе», - уверенно сказал Аллегри на пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Фабио Миретти поучаствовал в 12 матчах «Ювентуса» в чемпионате Италии. На счету полузащитника один гол.