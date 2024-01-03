​Аллегри оценил прогресс Маккенни

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о полузащитнике Уэстоне Маккенни.

В этом сезоне Маккенни является твёрдым игроком основы «Ювентуса». При этом вторую часть прошлого сезона американец провёл в аренде в «Лидсе».

«Маккенни не изменился. Он просто вырос и повзрослел благодаря опыту в «Лидсе». У него не было позитивных впечатлений, потому что они вылетели в низший дивизион. Он вернулся с желанием остаться здесь. Позади только половина сезона, и у Маккенни есть ещё пять месяцев. Он хочет сделать ещё больше», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.