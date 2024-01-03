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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри оценил прогресс Маккенни

03 Января 2024 • 18:28 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
07.01 20:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о полузащитнике Уэстоне Маккенни.

В этом сезоне Маккенни является твёрдым игроком основы «Ювентуса». При этом вторую часть прошлого сезона американец провёл в аренде в «Лидсе».

«Маккенни не изменился. Он просто вырос и повзрослел благодаря опыту в «Лидсе». У него не было позитивных впечатлений, потому что они вылетели в низший дивизион. Он вернулся с желанием остаться здесь. Позади только половина сезона, и у Маккенни есть ещё пять месяцев. Он хочет сделать ещё больше», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Уэстон Маккенни ещё теги

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