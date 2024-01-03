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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» изучает возможность подписания бразильца

03 Января 2024 • 18:15 Комментировать

Вингер Фелипе Андерсон может покинуть «Лацио» по завершению сезона в статусе свободного агента. Римский клуб хочет продлить контракт с 30-летним бразильцем, однако он запросил более высокие финансовые условия по сравнению с предложенными.

Как сообщает портал Goal, возможность подписания Андерсона изучает «Ювентус». Туринский клуб может подписать бразильца бесплатно в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Фелипе Андерсон провёл за «Лацио» 25 матчей. В них бразилец отметился одним голом и шестью результативными передачами на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Андерсона в 10 миллионов евро.

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