Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Зелиньски близок к соглашению с «Интером»

03 Января 2024 • 17:11 Комментировать

Полузащитник Пётр Зелиньски, похоже, сменит один топ-клуб Серии А на другой. Как сообщает Corriere dello Sport, 29-летний поляк близок к соглашению с «Интером». Речь идёт о летнем переходе на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Наполи».

Зелиньски может подписать с «Интером» контракт на три года с опцией продления ещё на один сезон. Зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро в год. При этом Зелиньски заработает больше за счёт подписного бонуса, выплаты по которому будут распределены на весь срок трудового договора.

В сезоне 2023/2024 Пётр Зелиньски провёл за «Наполи» 23 матча. В них поляк забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
18:15 · Италия. Серия А
​«Ювентус» изучает возможность подписания бразильца
18:06 · Англия. Премьер-лига
​У Дайера два хороших варианта в Серии А
17:11 · Италия. Серия А
​Зелиньски близок к соглашению с «Интером»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Вест Хэма» интересен «Милану», «Роме» и клубам из Саудовской Аравии
13:53 · Италия. Серия А
Моуринью может сменить место работы
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего за 150 миллионов евро
12:39 · Италия. Серия А
«Шахтёр» назвал «Ювентусу» минимальную цену Судакова
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на форварда из АПЛ
10:59 · Италия. Серия А
Хвича и Лаутаро - в списке 11 лучших игроков Серии А
10:46 · Италия. Серия А
«Наполи» приближается к трансферу полузащитника «Удинезе»
10:35 · Италия. Серия Б
В «Лекко» заявили, что пока подписание Черышева невозможно
09:56 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет переманить в «Рому» футболиста «Тоттенхэма»
08:58 · Италия. Серия А
«Интер» хочет купить полузащитника «Наполи» 2
08:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба нацелились на Санчо
Все новости
Рекомендуем