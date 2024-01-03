​Зелиньски близок к соглашению с «Интером»

Полузащитник Пётр Зелиньски, похоже, сменит один топ-клуб Серии А на другой. Как сообщает Corriere dello Sport, 29-летний поляк близок к соглашению с «Интером». Речь идёт о летнем переходе на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Наполи».

Зелиньски может подписать с «Интером» контракт на три года с опцией продления ещё на один сезон. Зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро в год. При этом Зелиньски заработает больше за счёт подписного бонуса, выплаты по которому будут распределены на весь срок трудового договора.

В сезоне 2023/2024 Пётр Зелиньски провёл за «Наполи» 23 матча. В них поляк забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.