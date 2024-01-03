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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью может сменить место работы

03 Января 2024 • 13:53 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить место работы. В настоящий момент «Особенный» занимает пост главного тренера итальянской «Ромы».

Как сообщают журналисты Corriere dello Sport, кандидатуру Моуринью рассматривает сборная Бразилии. Южноамериканцы изначально планировали пригласить Карло Анчелотти, однако итальянец решил пролонгировать трудовое соглашение с мадридским «Реалом». Вторым выбором в шорт-листе «селесао» является Моуринью.

Жозе занимает пост наставника «Ромы» с июля 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии ещё теги
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