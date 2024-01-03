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Чемпионат Италии. Серия А

«Шахтёр» назвал «Ювентусу» минимальную цену Судакова

03 Января 2024 • 12:39 Комментировать

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате, об этом сообщил инсайдер Руди Галетти.

Как стало известно источнику, заполучить перспективного футболиста в свои ряды хочет туринский «Ювентус». «Шахтёр», в свою очередь, готов расстаться с полузащитником, если за него заплатят не менее 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины 21-летний хавбек провел десять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Трудовой договор Судакова рассчитан до конца июня 2028 года.

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