Хвича и Лаутаро - в списке 11 лучших игроков Серии А

Аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную Серии А за 2023 год. В список из 11 футболистов попали игроки с самым лучшим рейтингом на своей позиции.

Голкипер: Микеле Ди Грегорио («Монца»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Федерико Димарко («Интер»).

Полузащитники: Доменико Берарди («Сассуоло»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Форвард: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,43), Виктор Осимхен («Наполи», 7,18).

Гризманн и Винисиус - в списке лучших игроков Ла Лиги в 2023 году