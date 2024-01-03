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Хвича и Лаутаро - в списке 11 лучших игроков Серии А

03 Января 2024 • 10:59 Комментировать

Аналитики статистического портала Whoscored составили символическую сборную Серии А за 2023 год. В список из 11 футболистов попали игроки с самым лучшим рейтингом на своей позиции.

Голкипер: Микеле Ди Грегорио («Монца»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Федерико Димарко («Интер»).

Полузащитники: Доменико Берарди («Сассуоло»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Форвард: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,43), Виктор Осимхен («Наполи», 7,18).

Гризманн и Винисиус - в списке лучших игроков Ла Лиги в 2023 году

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Евро-Футбол.Ру,
Винисиус Жуниор Лаутаро Мартинес Хвича Кварацхелия ещё теги
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