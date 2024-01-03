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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» приближается к трансферу полузащитника «Удинезе»

03 Января 2024 • 10:46 Комментировать
Торино
...
Наполи
07.01 17:00

Чемпион Италии «Наполи» близок к тому, чтобы совершить свой первый трансфер в январе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «партенопеи» продвигаются в переговорах по переходу полузащитника Лазара Самарджича из «Удинезе».

Источник добавляет, что у всех сторон есть позитивное ощущение насчёт исхода переговоров. Ожидается, что скоро диалог между клубами зайдёт в завершающую стадию.

Отметим, что 21-летний Самарджич ранее также был интересен туринскому «Ювентусу». Серб в нынешнем розыгрыше Серии А записал на свой актив 2 гола и 2 результативные передачи. Один из своих мячей полузащитник как раз забил в ворота «Наполи».

«Трансфермаркт» оценивает Самарджича в 20 миллионов евро.

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