«Интер» хочет купить полузащитника «Наполи»

Руководство «Наполи» до сих пор не договорилось с полузащитником Петром Зелиньски о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Если стороны так и не согласуют сделку, то в игру вступит миланский «Интер». «Нерадзурри» заинтересованы в подписании Петра и готовы предложить ему долгосрочный контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

Зелиньски выступает за неаполитанский коллектив с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Наполи» 23 поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.