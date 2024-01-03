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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет купить полузащитника «Наполи»

03 Января 2024 • 08:58 Комментировать

Руководство «Наполи» до сих пор не договорилось с полузащитником Петром Зелиньски о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Если стороны так и не согласуют сделку, то в игру вступит миланский «Интер». «Нерадзурри» заинтересованы в подписании Петра и готовы предложить ему долгосрочный контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

Зелиньски выступает за неаполитанский коллектив с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Наполи» 23 поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

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