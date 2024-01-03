​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать

Легендарный бывший защитник итальянского «Милана» Паоло Мальдини выбрал лучших нападающих, против которых ему приходилось обороняться. По словам Мальдини, это игроки из трех разных десятилетий - 80-е, 90-е и 00-е.

- Должен сказать, что у меня были очень много выдающихся оппонентов. Но если выбирать лучших, то это Марадона в «Наполи», это Роналдо в «Интере». Я не играл против Месси, потому что он был травмирован, когда нам надо было сыграть. Считаю, что нам очень повезло с его травмой, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Паоло Мальдини закончил свою карьеру в 2009 году.