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Чемпионат Италии. Серия А

​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать

03 Января 2024 • 04:52 Комментировать

Легендарный бывший защитник итальянского «Милана» Паоло Мальдини выбрал лучших нападающих, против которых ему приходилось обороняться. По словам Мальдини, это игроки из трех разных десятилетий - 80-е, 90-е и 00-е.

- Должен сказать, что у меня были очень много выдающихся оппонентов. Но если выбирать лучших, то это Марадона в «Наполи», это Роналдо в «Интере». Я не играл против Месси, потому что он был травмирован, когда нам надо было сыграть. Считаю, что нам очень повезло с его травмой, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Паоло Мальдини закончил свою карьеру в 2009 году.


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Роналдо Диего Марадона Лионель Месси Паоло Мальдини ещё теги
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