​Жиру: «Не смотрю дальше этого сезона»

Французский нападающий Оливье Жиру еще раз заявил общественности, что он счастлив в «Милане» и не собирается покидать клуб. В то же время 37-летний Оливье признался, что не смотрит в будущее далее нескольких месяцев вперед.

- Я счастлив в этой команде. Мое будущее? Я не смотрю дальше, чем этот сезон, - цитирует слова французского форварда pianetamilan.it.

Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, и в первый же сезон стал чемпионом Италии вместе с «россонери». Ранее он успел поиграть в английской Премьер-лиге, в составе таких клубов, как лондонские «Челси» и «Арсенал».