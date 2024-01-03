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Чемпионат Италии. Серия А

Раванелли: «Не ожидал, что «Ювентус» будет бороться за чемпионство»

03 Января 2024 • 03:55 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
07.01 20:00

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли признался, что команда Массимилиано Аллегри превосходит его ожидания.

После 18 туров «бьянконери» занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А, всего на два очка отставая от «Интера».

«Честно говоря, для меня удивительно видеть «Ювентус» в числе главных претендентов на скудетто в этом сезоне. Предсказать такое не мог даже Аллегри. На мой взгляд, это показатель отличной тренерской работы, которая была особенно заметна в недавнем матче с «Ромой», – цитирует TuttoJuve Раванелли.

В матче следующего тура «Ювентус» сыграет на выезде против «Салернитаны». Встреча состоится 7 января.

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Евро-Футбол.Ру,
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