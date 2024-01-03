Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Раньери: «Не наш день»

03 Января 2024 • 03:26 Комментировать

«Кальяри» проиграл в 1/8 финала Кубка Италии «Милану», пропустив четыре мяча, и Клаудио Раньери, наставник сардинцев, прокомментировал поражение просто - «не наш день».

- Понятно, что это был не наш матч. Состав был далек от оптимального. Но я ожидал большего от тех, кого выпускал на замены. Начало матча было неплохим, но первый гол подломил нас. Жаль, - цитирует слова Раньери pianetamilan.it.

В своем следующем матче островитяне сыграют в рамках чемпионата Италии с «Лечче», это случится в субботу, шестого января. Сейчас команда Клаудио Раньери занимает восемнадцатое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Клаудио Раньери Кальяри ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
03:26 · Италия. Серия А
Раньери: «Не наш день»
03:08 · Италия. Кубок
​Пиоли: «Очень хорошо, теперь с тем же настроем на матч с «Эмполи»
02:57 · Италия. Кубок
Пиоли рассказал о целях «Милана» в Кубке Италии
02:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к продлению контракта с нападающим
02:03 · Италия. Кубок
19-летний Шака Траоре – о дебютном голе за «Милан»: «Я не верю в это»
01:40 · Италия. Кубок
Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма» слухи
00:36 · Италия. Серия А
​Леау: «Хочу стать отцом поскорее, но сперва нужно встретить хорошую девушку»
00:23 · Италия. Серия А
​Мадридский «Атлетико» хочет Дибалу
00:11 · Италия. Серия А
​Леау назвал песню, которая лучше всего характеризует его годы в «Милане»
00:08 · Италия. Серия А
«Милан» готов продать Крунича, на которого претендуют два клуба
00:05 · Италия. Серия А
​Леау: «Сперва отношения с Пиоли были странными»
02 Января
23:47 · Италия. Серия А
Габбия – о возвращении в «Милан»: «Всегда мечтал играть именно здесь»
23:40 · Италия. Серия А
​Леау: «Ибрагимович? Он оказывал давление, но я назвал бы его положительным давлением»
Все новости
Рекомендуем