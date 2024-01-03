Раньери: «Не наш день»

«Кальяри» проиграл в 1/8 финала Кубка Италии «Милану», пропустив четыре мяча, и Клаудио Раньери, наставник сардинцев, прокомментировал поражение просто - «не наш день».

- Понятно, что это был не наш матч. Состав был далек от оптимального. Но я ожидал большего от тех, кого выпускал на замены. Начало матча было неплохим, но первый гол подломил нас. Жаль, - цитирует слова Раньери pianetamilan.it.

В своем следующем матче островитяне сыграют в рамках чемпионата Италии с «Лечче», это случится в субботу, шестого января. Сейчас команда Клаудио Раньери занимает восемнадцатое место в турнирной таблице.