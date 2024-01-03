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«Ювентус» близок к продлению контракта с нападающим

03 Января 2024 • 02:27 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
07.01 20:00

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин вот-вот подпишет обновлённый договор с клубом.

Как сообщалось несколькими днями ранее, 23-летний игрок не планирует покидать ряды «бьянконери», несмотря на отсутствие постоянного места в стартовом составе. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, сейчас итальянец находится в шаге от продления договора с «Ювентусом». Срок действия нового соглашения пока не раскрывается.

Мойзе Кин провёл 12 матчей за туринский коллектив в текущем сезоне, но пока не отметился ни голами, ни ассистами. В настоящий момент нападающий продолжает залечивать травму, из-за которой пропустил последние три поединка своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин

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