«Ювентус» близок к продлению контракта с нападающим

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин вот-вот подпишет обновлённый договор с клубом.

Как сообщалось несколькими днями ранее, 23-летний игрок не планирует покидать ряды «бьянконери», несмотря на отсутствие постоянного места в стартовом составе. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, сейчас итальянец находится в шаге от продления договора с «Ювентусом». Срок действия нового соглашения пока не раскрывается.

Мойзе Кин провёл 12 матчей за туринский коллектив в текущем сезоне, но пока не отметился ни голами, ни ассистами. В настоящий момент нападающий продолжает залечивать травму, из-за которой пропустил последние три поединка своей команды.