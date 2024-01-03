​Леау: «Хочу стать отцом поскорее, но сперва нужно встретить хорошую девушку»

Португальский нападающий Рафаэл Леау ответил на вопросы о своей личной жизни, в том числе и о планах стать отцом. По его словам, сейчас его сердце свободно, но он надеется, что вскоре в нем поселится стойкое романтические чувство к хорошей девушке, а после этого можно будет поговорить и о ребенке.

- Я хочу стать отцом, и хочу поскорее, но сперва надо встретить хорошую девушку. У меня замечательные родители, и я тоже хочу быть таким же замечательным папой. И молодым папой.. Посмотрим, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что португальский форвард выступает за «Милан» с 2019 года.