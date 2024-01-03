Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Хочу стать отцом поскорее, но сперва нужно встретить хорошую девушку»

03 Января 2024 • 00:36 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау ответил на вопросы о своей личной жизни, в том числе и о планах стать отцом. По его словам, сейчас его сердце свободно, но он надеется, что вскоре в нем поселится стойкое романтические чувство к хорошей девушке, а после этого можно будет поговорить и о ребенке.

- Я хочу стать отцом, и хочу поскорее, но сперва надо встретить хорошую девушку. У меня замечательные родители, и я тоже хочу быть таким же замечательным папой. И молодым папой.. Посмотрим, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что португальский форвард выступает за «Милан» с 2019 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
01:40 · Италия. Кубок
Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма» слухи
00:36 · Италия. Серия А
​Леау: «Хочу стать отцом поскорее, но сперва нужно встретить хорошую девушку»
00:23 · Италия. Серия А
​Мадридский «Атлетико» хочет Дибалу
00:11 · Италия. Серия А
​Леау назвал песню, которая лучше всего характеризует его годы в «Милане»
00:08 · Италия. Серия А
«Милан» готов продать Крунича, на которого претендуют два клуба
00:05 · Италия. Серия А
​Леау: «Сперва отношения с Пиоли были странными»
02 Января
23:47 · Италия. Серия А
Габбия – о возвращении в «Милан»: «Всегда мечтал играть именно здесь»
23:40 · Италия. Серия А
​Леау: «Ибрагимович? Он оказывал давление, но я назвал бы его положительным давлением»
23:35 · Италия. Серия А
Йович забил первый гол «Милана» в 2024 году
23:31 · Италия. Серия А
Леау: «Чтобы выиграть чемпионат, не надо терять очки в благоприятных матчах»
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом слухи
23:21 · Италия. Серия А
Леау: «В титул поверил после гола Тонали в ворота «Лацио»
22:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Щесны новый контракт с сокращением зарплаты
Все новости
Рекомендуем