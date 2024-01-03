Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Мадридский «Атлетико» хочет Дибалу

03 Января 2024 • 00:23 Комментировать

После пару сезонов в «Роме» аргентинский нападающий Пауло Дибала может стать игроком мадридского «Атлетико», его очень хочет видеть в составе клуба соотечественник - наставник «Атлетико» Диего Симеоне, который руководит клубом железной рукой уже более двенадцати лет.

Об интересе «Атлетико» сообщает todofichajes. Мадридцев привлекает, прежде всего, пункт в контракте Дибалы, согласно которому сейчас его можно приобрести «лишь» за тринадцать миллионов евро.

Напомним, что Дибала ранее никогда не выступал в испанском футболе, вся его карьера прошла в Италии - сперва в «Палермо», затем в туринском «Ювентусе», а теперь и в «Роме».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Пауло Дибала ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
01:40 · Италия. Кубок
Пиоли: «У Йовича есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком»
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» спокойно разгромил «Кальяри»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма» слухи
00:36 · Италия. Серия А
​Леау: «Хочу стать отцом поскорее, но сперва нужно встретить хорошую девушку»
00:23 · Италия. Серия А
​Мадридский «Атлетико» хочет Дибалу
00:11 · Италия. Серия А
​Леау назвал песню, которая лучше всего характеризует его годы в «Милане»
00:08 · Италия. Серия А
«Милан» готов продать Крунича, на которого претендуют два клуба
00:05 · Италия. Серия А
​Леау: «Сперва отношения с Пиоли были странными»
02 Января
23:47 · Италия. Серия А
Габбия – о возвращении в «Милан»: «Всегда мечтал играть именно здесь»
23:40 · Италия. Серия А
​Леау: «Ибрагимович? Он оказывал давление, но я назвал бы его положительным давлением»
23:35 · Италия. Серия А
Йович забил первый гол «Милана» в 2024 году
23:31 · Италия. Серия А
Леау: «Чтобы выиграть чемпионат, не надо терять очки в благоприятных матчах»
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом слухи
23:21 · Италия. Серия А
Леау: «В титул поверил после гола Тонали в ворота «Лацио»
22:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Щесны новый контракт с сокращением зарплаты
Все новости
Рекомендуем