​Мадридский «Атлетико» хочет Дибалу

После пару сезонов в «Роме» аргентинский нападающий Пауло Дибала может стать игроком мадридского «Атлетико», его очень хочет видеть в составе клуба соотечественник - наставник «Атлетико» Диего Симеоне, который руководит клубом железной рукой уже более двенадцати лет.

Об интересе «Атлетико» сообщает todofichajes. Мадридцев привлекает, прежде всего, пункт в контракте Дибалы, согласно которому сейчас его можно приобрести «лишь» за тринадцать миллионов евро.

Напомним, что Дибала ранее никогда не выступал в испанском футболе, вся его карьера прошла в Италии - сперва в «Палермо», затем в туринском «Ювентусе», а теперь и в «Роме».