​Леау назвал песню, которая лучше всего характеризует его годы в «Милане»

Португальский нападающий Рафаэл Леау за последние пять лет стал лидером «Милана», приведя клуб к победе в чемпионате Италии в 2022 году. Также Леау нравится музыка, и журналисты попросили его охарактеризовать свои выступления в последние годы одной... песней. И вот что получилось:

- Not Afraid (Мне не страшно) Эминема. Мне нравится этот ритм, нравятся слова. Я не боюсь неудач и мне хочется попробовать все, что я, как считаю, могу делать. Но надо ждать подходящую возможность, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, он перешел в итальянский клуб из французского «Лилля».