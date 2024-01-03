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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов продать Крунича, на которого претендуют два клуба

03 Января 2024 • 00:08 Комментировать
Эмполи
...
Милан
07.01 14:30

Полузащитник «Милана» Раде Крунич может быть продан уже в январе.

Боснийский футболист больше не входит в планы рулевого «россонери» Стефано Пиоли, докладывает инсайдер Николо Скира, поэтому клуб готов рассмотреть продажу. По данным источника, «Милан» отпустит хавбека в январе, если за него предложат порядка 7-8 млн евро. Основным претендентом на 30-летнего игрока остаётся «Фенербахче» – между сторонами уже давно существует договорённость по условиям личного контракта. Из борьбы не выбывает и «Лион», об интересе которого сообщалось на днях.

Раде Крунич принял участие в 14 матчах «Милана» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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