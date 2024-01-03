​Леау: «Сперва отношения с Пиоли были странными»

Португальский нападающий Рафаэл Леау перебрался в «Милан» в 2019 году, и сразу после этого у руля клуба стал Стефано Пиоли. Как признался Леау, сперва его отношения с Пиоли были достаточно странными:

- Мои отношения с ним сперва были достаточно странными. Я не люблю выслушивать долгие монологи. Если мы что-то обсуждаем, я хочу сказать то, о чем думаю, сразу, а не ждать полчаса. Но и он это понял и изменил подход. Иногда он спрашивал меня про семью, предлагал помощь. Постепенно наши отношения стали более близкими, родными. И это начало сказываться на выступлениях - они стали лучше. Его вера в меня очень важна. Я даже считаю, что у него отеческое отношение ко мне, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.