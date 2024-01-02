Габбия – о возвращении в «Милан»: «Всегда мечтал играть именно здесь»

Центральный защитник Маттео Габбия высказался о досрочном возвращении из «Вильярреала» в «Милан».

24-летний футболист был арендован испанским клубом до конца текущего сезона, однако в «Милане» решили отозвать своего воспитанника из-за кризиса травм в центре обороны.

«Я очень рад вернуться в «Милан». Всегда мечтал играть именно здесь, но в «Вильярреале» мне тоже было комфортно. Рад, что в «Милане» подумали обо мне, когда понадобилась помощь. У меня всегда были хорошие взаимоотношения с Пиоли», – передаёт журналист Николо Скира слова Габбии.

В первой половине сезона итальянец провёл 13 матчей за «Вильярреал» в Ла Лиге и Лиге Европы.