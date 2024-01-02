​Леау: «Ибрагимович? Он оказывал давление, но я назвал бы его положительным давлением»

Португальский нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своих игровых взаимоотношениях с бывшим игроком клуба Златаном Ибрагимовичем, с которым они провели немало славных минут, в том числе и добывая чемпионский титул 2022 года. По словам Леау, Ибрагимович позволял себе ругать Леау, но он никогда не обижался:

- Когда я делал все хорошо, он ничего не говорил. Но если я ошибался, он, конечно же, вмешивался. Но это было здоровое давление от партнера по команде. Когда Златан высказывает тебе, то понимаешь, что он делает это ради твоего же блага. Его советы очень помогли мне, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.