Йович забил первый гол «Милана» в 2024 году

Итальянский «Милан» проводит свой первый официальный матч в 2024 году, команда Стефано Пиоли принимает в кубковом матче «Кальяри». Счет был открыт на исходе первых получаса игры - это сделал сербский нападающий Лука Йович, забивший свой четвертый гол за «Милан» после того, как перешел в клуб минувшим летом.

Таким образом, именно сербский нападающий, которого так часто критиковали в первые месяцы выступлений, забил первый гол «Милана» в 2024 году. Остается пожелать ему не только начать, но и продолжить за здравие!

Следить за событиями игры между «Миланом» и «Кальяри» можно в формате прямой онлайн-трансляции.