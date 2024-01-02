Леау: «Чтобы выиграть чемпионат, не надо терять очки в благоприятных матчах»

Итальянский «Милан» идет третьим в турнирной таблице Серии А, команда Стефано Пиоли уступает не только «Интеру», но и туринскому «Ювентусу». Тем не менее, лидер «Милана» Рафаэл Леау верит в то, что за титул еще можно побороться. Он назвал условие, при котором это может стать реальностью.

- Чемпионат еще впереди. Но чтобы победить, мы не должны упускать очки в матчах, которые благоприятны для нас. У нас было немало таких матчей, в которых мы хорошо начинали и создавали задел, а потом теряли очки. Надо побеждать в таких матчах, - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.