Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «В титул поверил после гола Тонали в ворота «Лацио»

02 Января 2024 • 23:21 Комментировать

В 2022 году итальянский «Милан» выиграл чемпионский титул, команда Стефано Пиоли сделала это впервые за одиннадцать лет. Нападающий «Милана»  Рафаэл Леау признался, что главным моментом, когда он поверил в титул, стал гол бывшего полузащитника «Милана» Сандро Тонали в ворота «Лацио»:

- Это был гол Тонали в ворота «Лацио». Мы не сдавались. Тот матч был решающим, так считает вся команда. Выиграв именно тот матч, мы поверили в себя и все остальные выиграли на этом подъеме, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Матч с «Лацио» прошел в 34-м туре сезона 2021/2022, после него «Милан» выиграл еще четыре матча и опередил «Интер». 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Рафаэл Леау ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 9
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси» 6
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
23:47 · Италия. Серия А
Габбия – о возвращении в «Милан»: «Всегда мечтал играть именно здесь»
23:40 · Италия. Серия А
​Леау: «Ибрагимович? Он оказывал давление, но я назвал бы его положительным давлением»
23:35 · Италия. Серия А
Йович забил первый гол «Милана» в 2024 году
23:31 · Италия. Серия А
Леау: «Чтобы выиграть чемпионат, не надо терять очки в благоприятных матчах»
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом слухи
23:21 · Италия. Серия А
Леау: «В титул поверил после гола Тонали в ворота «Лацио»
22:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Щесны новый контракт с сокращением зарплаты
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема
22:07 · Италия. Серия А
​Леау рассказал, почему продлил контракт с «Миланом»
21:03 · Италия. Серия А
​«Котлеты» - Леау выбрал своё любимое блюдо
20:58 · Италия. Серия А
Жиру ответил на вопрос о шансах «Милана» на чемпионство
20:36 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч года
19:52 · Германия. Бундеслига
Мин Джэ – футболист года в Южной Корее официально
19:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелен на вратаря с русскими корнями
Все новости
Рекомендуем