Леау: «В титул поверил после гола Тонали в ворота «Лацио»

В 2022 году итальянский «Милан» выиграл чемпионский титул, команда Стефано Пиоли сделала это впервые за одиннадцать лет. Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признался, что главным моментом, когда он поверил в титул, стал гол бывшего полузащитника «Милана» Сандро Тонали в ворота «Лацио»:

- Это был гол Тонали в ворота «Лацио». Мы не сдавались. Тот матч был решающим, так считает вся команда. Выиграв именно тот матч, мы поверили в себя и все остальные выиграли на этом подъеме, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Матч с «Лацио» прошел в 34-м туре сезона 2021/2022, после него «Милан» выиграл еще четыре матча и опередил «Интер».