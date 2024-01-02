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«Ювентус» предложил Щесны новый контракт с сокращением зарплаты

02 Января 2024 • 22:46 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
07.01 20:00

«Ювентус» планирует продлить контракт с голкипером Войцехом Щесны.

Текущий договор поляка рассчитан до середины 2025 года. По данным TMW, руководство «старой синьоры» уже начало переговоры о продлении контракта с 33-летним футболистом. Новое соглашение Щесны может быть рассчитано до 2026 года, при этом зарплата вратаря сократится с 6,5 до 4,5 млн евро в год. Отмечается, что игрок готов принять предложенные условия, поскольку полностью удовлетворён своим положением в «Ювентусе».

В нынешней кампании Войцех Щесны провёл 16 матчей за команду Массимилиано Аллегри, пропустив 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны

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