«Ювентус» предложил Щесны новый контракт с сокращением зарплаты

«Ювентус» планирует продлить контракт с голкипером Войцехом Щесны.

Текущий договор поляка рассчитан до середины 2025 года. По данным TMW, руководство «старой синьоры» уже начало переговоры о продлении контракта с 33-летним футболистом. Новое соглашение Щесны может быть рассчитано до 2026 года, при этом зарплата вратаря сократится с 6,5 до 4,5 млн евро в год. Отмечается, что игрок готов принять предложенные условия, поскольку полностью удовлетворён своим положением в «Ювентусе».

В нынешней кампании Войцех Щесны провёл 16 матчей за команду Массимилиано Аллегри, пропустив 10 голов.