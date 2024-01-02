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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау рассказал, почему продлил контракт с «Миланом»

02 Января 2024 • 22:07 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау продлил контракт с итальянским «Миланом», и в интервью клубному сайту он пояснил причины такого решения.

- Руководство знало, что я хочу остаться в «Милане». Хочу продолжать расти с клубом, посмотреть, чего мы можем добиться. Хочется выиграть еще что-нибудь важное. Это решение не принималось сразу. Я думал, взвешивал, и, когда решил, поставил подпись, - цитирует слова Леау pianetamilan,it.

Рафаэл Леау выступает в составе «Милана» с 2019 года, ранее он успел поиграть в таких клубах, как лиссабонский «Спортинг» и французский «Лилль».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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