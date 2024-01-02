​«Котлеты» - Леау выбрал своё любимое блюдо

Рафаэл Леау быстро бегает, а поддерживать свои отнюдь не лошадиные силы ему позволяет итальянская кухня. В интервью клубному сайту «Милана» выступающий за клуб с 2019 года игрок назвал свои любимые блюда. Любопытно, что к достоинствам итальянской кухни он отнес блюдо, которое многие считаю русским, хотя на самом деле оно родством из Франции.

- Карбонара, лазанья, пицца, ризотто, а а также котлета, - описал свое итальянское чревоугодие португальский выходец из Анголы.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, у команды 36 очков после 18 матчей - ровно по два балла за игру.