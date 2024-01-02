Жиру ответил на вопрос о шансах «Милана» на чемпионство

Нападающий «Милана» Оливье Жиру побеседовал с журналистами о ходе текущего сезона.

После 18 туров Серии А коллектив Стефано Пиоли располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на девять очков. По словам Жиру, у «Милана» ещё есть шансы навязать борьбу за титул.

«Конкуренция в этом сезоне очень впечатляет – «Интер» и «Ювентус» показывают отличные результаты. Но мы сделаем всё, чтобы оставаться в гонке и не отставать. Что касается моих индивидуальных показателей, то сейчас я выступаю результативнее, чем в предыдущие годы. Я отлично себя чувствую в свои 37 лет», – приводит журналист Альфредо Педулла слова француза.