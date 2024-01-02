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Чемпионат Италии. Серия А

Летом Мората был близок к переходу в «Интер»

02 Января 2024 • 19:36 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
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03.01 23:30

Форвард «Атлетико» Альваро Мората поделился информацией о несостоявшемся переходе в «Интер».

«Правда, что я был близок к трансферу в миланский «Интер», но на тот момент у меня было много вариантов. После разговора с Диего Симеоне я решил, что остаться в «Атлетико» — лучший для меня вариант», — цитирует Морату Diario AS.

В сезоне-2023/24 испанский футболист появился на поле в 23 играх в составе «Атлетико», в которых забил 14 мячей и стал автором трех ассистов.

После 18 туров подопечные Симеоне располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 38 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората Диего Симеоне ещё теги

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