Летом Мората был близок к переходу в «Интер»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората поделился информацией о несостоявшемся переходе в «Интер».

«Правда, что я был близок к трансферу в миланский «Интер», но на тот момент у меня было много вариантов. После разговора с Диего Симеоне я решил, что остаться в «Атлетико» — лучший для меня вариант», — цитирует Морату Diario AS.

В сезоне-2023/24 испанский футболист появился на поле в 23 играх в составе «Атлетико», в которых забил 14 мячей и стал автором трех ассистов.

После 18 туров подопечные Симеоне располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 38 очков.