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Раскрыта сумма трансфера Бьюкенена в «Интер» слухи

02 Января 2024 • 17:46 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
06.01 14:30

Нападающий «Брюгге» Тэйджон Бьюкенен в ближайшее время станет новым игроком «Интера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, переход 24-летнего футболиста обойдется миланскому коллективу в семь миллионов евро. Отмечается, что сумма может вырасти до десяти миллионов за счет различных бонусов.

Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал все условия личного контракта с канадским нападающим.

В этом сезоне Бьюкенен появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых трижды поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре голевых паса.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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