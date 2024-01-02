Раскрыта сумма трансфера Бьюкенена в «Интер»

Нападающий «Брюгге» Тэйджон Бьюкенен в ближайшее время станет новым игроком «Интера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, переход 24-летнего футболиста обойдется миланскому коллективу в семь миллионов евро. Отмечается, что сумма может вырасти до десяти миллионов за счет различных бонусов.

Ранее сообщалось, что «Интер» уже согласовал все условия личного контракта с канадским нападающим.

В этом сезоне Бьюкенен появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых трижды поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре голевых паса.