​Леау: «Музыка - это лишь хобби»

Португальский нападающий Рафаэл Леау дал понять, что к музыке относится как к своему хобби, не более того. Недавно Леау записал свой первый альбом, а также выпустил клип.

- Музыка - это не моя профессия. Я не собираюсь становиться профессиональным музыкантом. Мне нравится музыка, но это лишь хобби. Я хочу всего лишь самовыражаться через музыку. В футболе есть профессиональные, амбициозные задачи. И в футболе все иначе - там сперва коллективные задачи, и лишь потом выражение вашей индивидуальности на поле, - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.