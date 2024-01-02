Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Победа в Лиге Европы может вписать нас в историю «Милана»

02 Января 2024 • 16:31 Комментировать

Итальянский «Милан» выбыл из Лиги чемпионов, но команда продолжит выступления в Европе - в Лиге Европы, турнире, который никогда не покорялся «Милану». Португальский нападающий итальянского клуба Рафаэл Леау считает, что победа в ним будет очень престижной для него и для одноклубников.

- «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы. А Ибрагимович побеждал, и нам поможет его опыт. Мы готовы. Если мы победив в Лиге Европы, то также впишем наши имена в историю «Милана», - цитирует слова Рафаэла Леау pianetamilan.it.

Португальский нападающий выступает за итальянский клуб с 2019 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым 11
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 7
Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси» 5
​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
16:31 · Италия. Серия А
​Леау: «Победа в Лиге Европы может вписать нас в историю «Милана»
15:14 · Россия. Премьер-лига
​В «Пари НН» допускают трансфер Черышева
13:54 · Италия. Серия А
Защитник Хиен перешёл в «Аталанту» — игрока пытался купить «Спартак» официально
12:30 · Италия. Серия Б
«Лекко» сделал предложение «Венеции» по Черышеву
10:03 · Италия. Серия А
Леау назвал Роналду эгоистом
09:07 · Германия. Бундеслига
Бонуччи хочет вернуться в Серию А
01 Января
22:52 · Италия. Серия А
Буффон призвал изменить размер ворот 1
19:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: Гюнтер готов к переезду в Россию
19:15 · Англия. Премьер-лига
Рафаэл Леау нужен Юргену Клоппу слухи
18:42 · Италия. Серия А
Мхитарян — о продлении контракта с «Интером»: Я очень счастлив
16:21 · Италия. Серия А
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 6
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Азмуна: «Я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара»
02:18 · Италия. Серия А
​Жиру уже знает, чем будет заниматься после окончания карьеры 1
02:11 · Италия. Серия А
​Маркоса Алонсо прооперировали
31 Декабря
23:22 · Италия. Серия А
Мальдини отужинал с ван Бастеном и Тассотти
Все новости
Рекомендуем