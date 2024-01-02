​Леау: «Победа в Лиге Европы может вписать нас в историю «Милана»

Итальянский «Милан» выбыл из Лиги чемпионов, но команда продолжит выступления в Европе - в Лиге Европы, турнире, который никогда не покорялся «Милану». Португальский нападающий итальянского клуба Рафаэл Леау считает, что победа в ним будет очень престижной для него и для одноклубников.

- «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы. А Ибрагимович побеждал, и нам поможет его опыт. Мы готовы. Если мы победив в Лиге Европы, то также впишем наши имена в историю «Милана», - цитирует слова Рафаэла Леау pianetamilan.it.

Португальский нападающий выступает за итальянский клуб с 2019 года.