Центральный защитник Исак Хиен перебрался из «Вероны» в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Шведский футболист заключил с «Аталантой» трудовой договор на четыре с половиной года. Сумма сделки составила девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Хиен принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, получил одну желтую карточку и один раз был удален с поля.

После 18 туров «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков.

Напомним, прошлым летом «Спартак» пытался подписать Хиена, однако футболист предпочел остаться в Серии А.