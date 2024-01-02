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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник Хиен перешёл в «Аталанту» — игрока пытался купить «Спартак» официально

02 Января 2024 • 13:54 Комментировать
Рома
...
Аталанта
07.01 22:45

Центральный защитник Исак Хиен перебрался из «Вероны» в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Шведский футболист заключил с «Аталантой» трудовой договор на четыре с половиной года. Сумма сделки составила девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Хиен принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, получил одну желтую карточку и один раз был удален с поля.

После 18 туров «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков.

Напомним, прошлым летом «Спартак» пытался подписать Хиена, однако футболист предпочел остаться в Серии А.

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