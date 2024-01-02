Леау назвал Роналду эгоистом

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о соотечественнике Криштиану Роналду, выступающем за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Роналду является моим кумиром. Хочу ли я быть похожим на него? Могу достичь многого, но я не эгоист. Я люблю забивать голы, однако если есть возможность отдать ассист, то обязательно сделаю это. На самом высоком уровне все решают цифры. У Месси, Холанна и Мбаппе они говорят сами за себя», - передает слова форварда AS.

В текущем сезоне нападающий провел 20 поединков за «россонери». Леау отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.