Буффон призвал изменить размер ворот

Легендарный экс-голкипер Джанлуиджи Буффон призвал пересмотреть размер футбольных ворот. Как сообщает Tuttosport, бывший спортсмен пришел к такому выводу после дискуссии с женой. Главный аргумент Буффона - высота и ширина ворот были определены в 1875 году и за полтора века стали неактуальными. Главная причина - в футбол играют спортсмены с совершенно другими антропометрическими данными, чем тогда, а сейчас уже можно и задуматься об иных размерах.

Напомним, что легендарный вратарь поиграл в «Парме», «Ювентусе» и «ПСЖ», а завершил карьеру прошлым летом.