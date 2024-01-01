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Буффон призвал изменить размер ворот

01 Января 2024 • 22:52 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
07.01 20:00

Легендарный экс-голкипер Джанлуиджи Буффон призвал пересмотреть размер футбольных ворот. Как сообщает Tuttosport, бывший спортсмен пришел к такому выводу после дискуссии с женой. Главный аргумент Буффона - высота и ширина ворот были определены в 1875 году и за полтора века стали неактуальными. Главная причина - в футбол играют спортсмены с совершенно другими антропометрическими данными, чем тогда, а сейчас уже можно и задуматься об иных размерах.

Напомним, что легендарный вратарь поиграл в «Парме», «Ювентусе» и «ПСЖ», а завершил карьеру прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон

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