Мхитарян — о продлении контракта с «Интером»: Я очень счастлив

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о продлении соглашения с миланской командой.

Игрок сборной Армении отметил, что очень счастлив, ведь «Интер» дал ему многое за последние 1,5 года, и надеется выиграть с ним ещё несколько трофеев.

«Я продолжаю совершенствоваться и не собираюсь останавливаться. Приятно учиться каждый день, тренируясь и играя с партнерами по команде», - цитирует Мхитаряна пресс-служба миланской команды.

Напомним, что новое соглашение 34-летнего футболиста с «Интером» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.