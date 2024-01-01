Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, кого считает своим кумиром.

Португалец выделил своего соотечественника Криштиану Роналду и отметил, что способен достичь его уровня, однако он считает себя не эгоистичным футболистом и никогда им не будет.

«Милан» помог мне достичь лучшего уровня, для меня радость играть за этот клуб — я надеюсь однажды стать капитаном», - приводит слова Леау Sky Sport.

Контракт 24-летнего футболиста с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачам партнёрам по команде.