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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана»

01 Января 2024 • 16:21 Комментировать (1)

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, кого считает своим кумиром.

Португалец выделил своего соотечественника Криштиану Роналду и отметил, что способен достичь его уровня, однако он считает себя не эгоистичным футболистом и никогда им не будет.

«Милан» помог мне достичь лучшего уровня, для меня радость играть за этот клуб — я надеюсь однажды стать капитаном», - приводит слова Леау Sky Sport.

Контракт 24-летнего футболиста с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачам партнёрам  по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэл Леау
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Комментарии (1) Все комментарии
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ivan_petrenko95
01 Января 2024 в 16:45
у спортсмена должны быть здоровые амбиции. Милан последние пару лет конечно прибавил, но до былого величия ему очень уж далеко, а есть клубы которые стабильно борются за ЛЧ, ему бы туда стремиться.
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